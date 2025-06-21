В США восхитились увиденным в России событием

Россия организовала грандиозное событие мирового уровня. Так охарактеризовал проходящий в Санкт-Петербурге ПМЭФ геополитический аналитик США Марк Слебода.
«Путин выступал на ежегодном Петербургском Международном Экономическом Форуме, который был создан для демонстрации достижений России, что она может предложить для иностранных инвесторов. Это было по-настоящему грандиозное событие», — восхитился он.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Северной столице. На него собрались представители 140 стран. Приехали и американские предприниматели. Главной темой форума стал многополярный мир.
Одним из центральных событий ПМЭФ было выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого он оценил как внутриполитическое и экономическое развитие РФ, так и дал оценку геополитическим процессам. Коснулся он и украинского конфликта, и ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее «МК» писал, что генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе ПМЭФ поблагодарил его за помощь в сохранении стабильности энергетических рынков в непростые времена.