В США восхитились увиденным в России событием

Одним из центральных событий ПМЭФ было выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого он оценил как внутриполитическое и экономическое развитие РФ, так и дал оценку геополитическим процессам. Коснулся он и украинского конфликта, и ситуации на Ближнем Востоке.