При желании Маск может получить убежище в России в течение 3 месяцев

После прибытия в Россию Илон Маск, как и любой другой иностранец, должен обратиться в МВД и изложить причины, по которым он опасается преследования на родине. Заявление необходимо дополнить доказательствами: это могут быть публикации, выписки из уголовных дел или официальные угрозы.