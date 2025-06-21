При желании Маск может получить убежище в России в течение 3 месяцев

Оформление политического убежища в России не происходит мгновенно, в среднем процедура занимает от двух до трех месяцев. Об этом aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.
«В России можно получить убежище не только по политическим мотивам, но и по идеологическим. Например, если человек подвергался давлению за поддержку традиционных ценностей», — уточнил Мельников.
После подачи документов паспорт временно изымается. Вместо него заявителю выдают удостоверение беженца.
«Процедура занимает в среднем два-три месяца. После подачи документов у человека изымают паспорт и выдают взамен удостоверение беженца. Это временный документ серого цвета, внешне напоминающий российский паспорт. Он подтверждает, что человек получил статус беженца в Российской Федерации», — пояснил эксперт.
Напомним, 10 июня вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что намерен обратиться в МИД с инициативой предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России.