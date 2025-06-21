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При желании Маск может получить убежище в России в течение 3 месяцев

После подачи документов паспорт временно изымается, вместо него заявителю выдают удостоверение беженца.

Источник: Аргументы и факты

Оформление политического убежища в России не происходит мгновенно, в среднем процедура занимает от двух до трех месяцев. Об этом aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.

После прибытия в Россию Илон Маск, как и любой другой иностранец, должен обратиться в МВД и изложить причины, по которым он опасается преследования на родине. Заявление необходимо дополнить доказательствами: это могут быть публикации, выписки из уголовных дел или официальные угрозы.

«В России можно получить убежище не только по политическим мотивам, но и по идеологическим. Например, если человек подвергался давлению за поддержку традиционных ценностей», — уточнил Мельников.

После подачи документов паспорт временно изымается. Вместо него заявителю выдают удостоверение беженца.

«Процедура занимает в среднем два-три месяца. После подачи документов у человека изымают паспорт и выдают взамен удостоверение беженца. Это временный документ серого цвета, внешне напоминающий российский паспорт. Он подтверждает, что человек получил статус беженца в Российской Федерации», — пояснил эксперт.

Напомним, 10 июня вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что намерен обратиться в МИД с инициативой предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России.

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