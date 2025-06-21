Получив статус беженца, Маск сможет легально жить и зарабатывать в России

«Существуют организации, которые помогают и подсказывают. Например, Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) — они консультируют тех, кто переезжает в Россию без гражданства. Кроме того, сейчас активно работает организация “Русская мечта”. У них есть программа по информированию людей, которых за рубежом преследуют за поддержку традиционных ценностей и русского мира».