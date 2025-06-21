Получив статус беженца, Маск сможет легально жить и зарабатывать в России

Политическое убежище в России открывает широкие возможности для легальной жизни и трудовой деятельности. Об этом aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.
Сразу после получения статуса беженца иностранный гражданин получает право на работу, аренду или покупку жилья, а также другие базовые гражданские свободы.
«Он имеет право трудоустроиться, арендовать жилье, вести бизнес. В этом плане никаких ограничений нет», — подчеркнул Мельников.
Эксперт уточнил, что основной сложностью может стать техническая сторона адаптации.
«Из-за недружественных отношений между странами часто возникают проблемы с переводами денег — большинство наших банков находятся под санкциями, и переводы в обе стороны сильно затруднены. Это касается и оформления документов, и даже покупки сим-карты», — пояснил собеседник.
Однако, по словам Мельникова, в таких случаях на помощь приходят профильные организации.
«Существуют организации, которые помогают и подсказывают. Например, Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) — они консультируют тех, кто переезжает в Россию без гражданства. Кроме того, сейчас активно работает организация “Русская мечта”. У них есть программа по информированию людей, которых за рубежом преследуют за поддержку традиционных ценностей и русского мира».
Напомним, 10 июня вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что намерен обратиться в МИД с инициативой предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России.