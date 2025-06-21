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Кнайсль: ЕС работает над сменой власти в России, действуя как Израиль в Иране

Евросоюз стремится к смене власти в России, действуя как Израиль против Израна. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: Life.ru

Кнайсль привела в пример слова австрийского госсекретаря по энергетике Элизабет Цехетнер о том, что смена власти в России могла бы привести к возобновлению поставок российского газа.

«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — приводит слова Кнайсль ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказывал предположения о возможной смене власти в Иране. Он провёл параллели с распадом СССР и возможным свержением президента Сирии Башара Асада в 2024 году.

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