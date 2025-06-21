Российские бойцы открыли новую трассу смерти для ВСУ

Российские войска, которые накануне освободили населенный пункт Московка в Харьковской области, «открыли» для украинских боевиков новую трассу смерти — дорогу Боровское — Купянск. Теперь колонны укронацистов подвергаются массированным атакам дронами ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Трасса, по которой украинские боевики до последнего времени еще более-менее безопасно перемещались — это Боровское — Купянск, — сейчас уже стала трассой смерти, поскольку наши дроны начинают активно наносить удары по колоннам украинских боевиков, естественно нарушая и снабжение, и эвакуацию, и ротационные мероприятия противника», — отметил он.
ВС России получили возможность атаковать с воздуха группировку ВСУ, которая базируется к северо-западу от Купянска. После того, ка была зачищена Московка, рассказал Марочко, российская армия начала операцию по освобождению Купянска. До города силам РФ осталось меньше одного километра.
Ранее «МК» писал, что ВС РФ начали активную операцию по освобождению населенного пункта Юнаковка в Сумской области. ВС РФ создали плацдарм для дальнейшего продвижения.