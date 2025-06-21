Российские бойцы открыли новую трассу смерти для ВСУ

«Трасса, по которой украинские боевики до последнего времени еще более-менее безопасно перемещались — это Боровское — Купянск, — сейчас уже стала трассой смерти, поскольку наши дроны начинают активно наносить удары по колоннам украинских боевиков, естественно нарушая и снабжение, и эвакуацию, и ротационные мероприятия противника», — отметил он.