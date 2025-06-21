Мельников: случай Маска может напомнить историю Сноудена

Процедура предоставления политического убежища Илону Маску может отчасти напоминать случай Эдварда Сноудена, однако между данными «кейсами» есть принципиальные различия. Об этом aif.ru рассказал правозащитник Иван Мельников.
«Можно сказать, что предоставление политического убежища — это дополнительный аргумент в плане организованной безопасности, своего рода защита хранителя государственной тайны той или иной страны. Сноуден, например, имел доступ к гостайне зарубежной страны, поэтому процесс его защиты был очень тщательно организован и сопровождался дополнительными мерами безопасности. В случае с Илоном Маском ситуация может быть схожей, ведь он работал в крупном управлении Белого дома в США, и я не исключаю, что для него также могут организовать дополнительные меры безопасности», — заявил он.
Эксперт добавил, что приезд Маска в Россию может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлечь других бизнесменов.
«Нужно понимать, что если Маск приедет в Россию, во-первых, это значительно повысит наш инвестиционный потенциал. Сейчас Маск является одним из ведущих предпринимателей в мире. За ним могут последовать и другие зарубежные предприниматели, которые, возможно, захотят избежать преследований и вести здесь бизнес», — заключил правозащитник.
Напомним, 10 июня вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что намерен обратиться в МИД с инициативой предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России.