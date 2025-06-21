Мельников: случай Маска может напомнить историю Сноудена

«Можно сказать, что предоставление политического убежища — это дополнительный аргумент в плане организованной безопасности, своего рода защита хранителя государственной тайны той или иной страны. Сноуден, например, имел доступ к гостайне зарубежной страны, поэтому процесс его защиты был очень тщательно организован и сопровождался дополнительными мерами безопасности. В случае с Илоном Маском ситуация может быть схожей, ведь он работал в крупном управлении Белого дома в США, и я не исключаю, что для него также могут организовать дополнительные меры безопасности», — заявил он.