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Трамп призвал сенатора Грэма «следить за языком»

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о поездке сенатора-республиканца Линдси Грэма и бывшего госсекретаря Майка Помпео на Украину. Трамп призвал всех «следить за своим языком».

Источник: Reuters

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до больших неприятностей», — сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Forbes).

Линдси Грэм и Майк Помпео посетили Украину в конце мая. Грэм ранее также внес в Конгресс США законопроект, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, которые продолжают закупать у России нефть и газ.

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