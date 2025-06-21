Кнайсль рассказала о зависимости НАТО от США: «вынуждены ориентироваться на Трампа»

Страны НАТО осознают зависимость от США и вынуждены согласовывать свою политику с позицией Вашингтона. Об этом на полях ПМЭФ в беседе с ТАСС рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, а теперь руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Только одно государство в НАТО может играть ключевую роль в поставках оружия на Украину. Остальные члены альянса не могут их компенсировать. Поэтому все вынуждены ориентироваться на Дональда Трампа», — сказала Кнайсль.
Она подчеркнула, что дальнейшая судьба НАТО остается под вопросом, однако, вопреки распространенным прогнозам, США вряд ли покинут военный блок.
При этом Кнайсль также высказала опасения, что реализация планов по организации совместного производства вооружений на украинской территории — инициативы, активно поддерживаемой рядом европейских лидеров, включая немецкого канцлера Фридриха Мерца — может негативно сказаться на интересах НАТО.
Ранее Кнайсль заявила, что Евросоюз хочет смены власти в России.