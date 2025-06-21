Кнайсль рассказала о зависимости НАТО от США: «вынуждены ориентироваться на Трампа»

Страны НАТО осознают зависимость от США и вынуждены согласовывать свою политику с позицией Вашингтона. Об этом на полях ПМЭФ в беседе с ТАСС рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, а теперь руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.