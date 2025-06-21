Евросоюз добивается смены власти в РФ. Об этом высказалась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
— По сути, то, что делает ЕС, — это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране, — сказала она в пятницу, 20 июня, в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По ее словам, возможное возобновление закупок газа из РФ в Европе увязывается с политическими изменениями в Москве. Кнайсль сослалась на слова госсекретаря по энергетике Австрии Элизабет Цехетнер о том, что поставки газа могут быть пересмотрены «после смены режима в Российской Федерации».
В Европейской комиссии (ЕК) признали, что не способны технически выявить различия между газом, поставляемым в Европейский союз из РФ, и сырьем других стран. Об этом 19 июня сообщила представитель ЕК.
В свою очередь еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что ЕК предложила к концу 2027 года полностью запретить странам ЕС покупать газ из России. По его словам, инициатива включает два этапа ограничений.