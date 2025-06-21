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Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на $2 млрд

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму более двух миллиардов долларов с начала своей работы в зоне специальной военной операции в августе 2024 года. Эту информацию озвучил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Источник: Life.ru

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью “Князя Вандала” техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», — отметил он в интервью ТАСС.

Как сообщал Life.ru, дрон «Князь Вандал» обладает уникальной особенностью — он не поддаётся воздействию вражеских систем электронной борьбы. Кроме того, военные эксперты сообщают, что БПЛА выделяется среди аналогичных технологий своей низкой стоимостью производства.

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