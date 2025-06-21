Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на $2 млрд

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью “Князя Вандала” техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», — отметил он в интервью ТАСС.
Как сообщал Life.ru, дрон «Князь Вандал» обладает уникальной особенностью — он не поддаётся воздействию вражеских систем электронной борьбы. Кроме того, военные эксперты сообщают, что БПЛА выделяется среди аналогичных технологий своей низкой стоимостью производства.
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