Глава Молдавии продвигает евроинтеграцию ради выгоды, заявил Шор

«Именно так делает Запад. Запад нанимает менеджеров, воспитывает, делает из них солдат и посылает их в такие страны, как Молдова. Они там делают всю грязную работу. Потом они их забирают на базу на Запад и дают им хорошее место работы, хорошую зарплату», — сказал Шор на ПМЭФ.