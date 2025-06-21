«Именно так делает Запад. Запад нанимает менеджеров, воспитывает, делает из них солдат и посылает их в такие страны, как Молдова. Они там делают всю грязную работу. Потом они их забирают на базу на Запад и дают им хорошее место работы, хорошую зарплату», — сказал Шор на ПМЭФ.
По его мнению, главная задача Санду и Запада в целом — превратить Молдову в поле боя.
«Она ее вооружает, готовит там солдат. Зачем стране в 2,5 миллиона населения вообще армия? Надо решать социальные проблемы людей. Кто на Молдову собирается нападать? Запад готовит провокацию руками Молдовы», — полагает Шор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.