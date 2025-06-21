Дядя новой главы MI6 Метревели из Грузии оказался узником режима Саакашвили

«Когда предприниматель скончался, я стал обузой для режима, они не хотели лишнего шума из-за моей возможной смерти и пообещали по-тихому выпустить из заключения с условием, что я не подниму шум в прессе… Я многое перенес, меня пытали, выспрашивая о 12 миллиардах», — рассказал собеседник aif.ru.