Дядя новой главы MI6 Метревели из Грузии оказался узником режима Саакашвили

Дядя главы британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели Георгий Беридзе, проживающий в Тбилиси, в свое время пострадал от режима бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как рассказал aif.ru Беридзе, он работал в службе безопасности предпринимателя и грузинского политического деятеля, который стал неугоден грузинскому президенту.
«Саакашвили терроризировал его, не давал вести бизнес. Меня хотел заставить выступить с фальшивыми компрометирующими заявлениями, но я на это не пошел, не дал никаких показаний», — поделился Беридзе, добавив, что в итоге его лишили свободы.
«Когда предприниматель скончался, я стал обузой для режима, они не хотели лишнего шума из-за моей возможной смерти и пообещали по-тихому выпустить из заключения с условием, что я не подниму шум в прессе… Я многое перенес, меня пытали, выспрашивая о 12 миллиардах», — рассказал собеседник aif.ru.
Беридзе выразил уверенность, что Саакашвили был куплен Западом и не любил родину.
«Он многих своих друзей школьных арестовал… В общем, мерзкий человек. И вот под его эгидой меня арестовали, пытали и старались выудить у меня информацию, которой я не владел», — сказал Беридзе.
Беридзе был вице-президентом частных охранных служб Грузии, занимался боевыми искусствами, является одним из основателей школы вадо-рю карате в стране. Кроме того, собеседник aif.ru в свое время вел научную деятельность.
Как сообщалось, в Грузии нашелся дядя новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели. Также стало известно, что ее предки из Крыма. Ранее Беридзе прокомментировал версию о том, что у британки Метревели есть украинские корни.
Напомним, бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru выразил уверенность, что новая глава MI6 не изменит враждебный настрой Лондона в отношении России.
Метревели сменит нынешнего главу MI6 Ричарда Мура, который покинет пост осенью этого года. В правительстве Британии подчеркнули, что новое руководство внешней разведки продолжит укреплять национальную безопасность и отвечать на современные вызовы.