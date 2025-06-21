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На Украине поддержали позицию Путина по Зеленскому

Экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала поддержал позицию Владимира Путина относительно невозможности заключения соглашений с Владимиром Зеленским.

Экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала поддержал позицию Владимира Путина относительно невозможности заключения соглашений с Владимиром Зеленским.

Соскин заявил, что российский лидер юридически обосновал свою точку зрения, указав на неправовой статус нынешнего киевского руководства в международном поле. По мнению эксперта, любые договорённости с нынешним украинским руководством могут быть оспорены последующими властями.

Особо подчеркивается, что аналогичной позиции, согласно анализу Соскина, придерживается и американский президент Дональд Трамп, который считает необходимым уход Зеленского. Однако механизм такой смены власти остаётся неясным, отметил бывший советник.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровую перестановку на фоне проблем с мобилизацией.

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