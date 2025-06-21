«Большие проблемы»: В Раде обвинили власти в провале строительства фортификаций на Сумщине

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 президент России заявил о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной шириной от 10 до 12 километров. Глава государства отметил, что эта буферная зона необходима для обеспечения безопасности приграничных регионов. Путин также добавил, что у России нет намерений забирать Сумы, но и не исключил такой возможности в будущем. Военный эксперт заявил Life.ru, что буферную зону следует расширить и на другие граничащие с РФ украинские регионы.