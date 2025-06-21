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«Большие проблемы»: В Раде обвинили власти в провале строительства фортификаций на Сумщине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о провале строительства фортификационных сооружений в Сумской области. В сообщении он отметил, что ситуация с укреплениями в этом регионе вызывает серьёзные опасения.

Источник: Life.ru

«Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», — подчеркнул Гончаренко*, связывая текущую ситуацию с неэффективным управлением.

Так украинский нардеп прокомментировал заявление Владимира Путина о создании Армией России буферной зоны в Сумской области.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 президент России заявил о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной шириной от 10 до 12 километров. Глава государства отметил, что эта буферная зона необходима для обеспечения безопасности приграничных регионов. Путин также добавил, что у России нет намерений забирать Сумы, но и не исключил такой возможности в будущем. Военный эксперт заявил Life.ru, что буферную зону следует расширить и на другие граничащие с РФ украинские регионы.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.