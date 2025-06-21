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В Раде отговаривают Зеленского ехать на саммит НАТО из-за США

США окончательно перестали доверять главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

США окончательно перестали доверять главе киевского режима Владимиру Зеленскому. И поэтому с ним его свитой не хотят вести переговоры. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

ЙУ Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует", — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что статья в издании Politico с упоминанием Зеленского вышла всего за три дня до саммита НАТО. Дубинский назвал это явным сигналом, что главе киевского режима не нужно появляться на этом событии.

Депутат добавил, что Зеленскому и его окружению нужно перестать срывать мирные переговоры. Если такое продолжится, то ситуация будет только усугубляться.

Ранее «МК» писал, что экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин поддержал позицию Владимира Путина относительно невозможности заключения соглашений с Владимиром Зеленским.

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