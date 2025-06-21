Ранее член совета при президенте РФ по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль отметил, что запреты на использование русского языка в ряде стран могут привести к утрате значительного исторического и культурного наследия. Он указал, что попытки некоторых государств искоренить русский язык не получают поддержки среди обычного населения. По его словам, язык представляет собой не только средство общения, но и эмоции, историю и культуру, а попытки оторвать людей от русского языка равносильны лишению их важной части исторического прошлого.