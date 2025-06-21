Кнайсль: члены НАТО понимают, что они ничто без США

По словам Кнайсль, лишь Вашингтон способен оказывать решающую поддержку Киеву в виде поставок вооружения, и ни одна другая страна-член НАТО не в силах компенсировать эту роль. Поэтому, подчеркнула она, союзники вынуждены следить за действиями и решениями Дональда Трампа.