Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнайсль: члены НАТО понимают, что они ничто без США

Лишь Вашингтон способен оказывать решающую поддержку Киеву в виде поставок вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что страны НАТО прекрасно осознают свою зависимость от Соединённых Штатов. В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума она отметила, что именно США остаются основным столпом альянса.

По словам Кнайсль, лишь Вашингтон способен оказывать решающую поддержку Киеву в виде поставок вооружения, и ни одна другая страна-член НАТО не в силах компенсировать эту роль. Поэтому, подчеркнула она, союзники вынуждены следить за действиями и решениями Дональда Трампа.

Также Кнайсль обратила внимание на то, что нынешний глава Белого дома имеет особое отношение к Североатлантическому альянсу, что влияет на стратегическую линию НАТО.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто усомнился в необходимости существования НАТО и заявил, что Североатлантический альянс должен выстраивать отношения со странами Глобального Юга.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше