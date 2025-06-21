Кнайсль: члены НАТО понимают, что они ничто без США

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что страны НАТО прекрасно осознают свою зависимость от Соединённых Штатов. В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума она отметила, что именно США остаются основным столпом альянса.
По словам Кнайсль, лишь Вашингтон способен оказывать решающую поддержку Киеву в виде поставок вооружения, и ни одна другая страна-член НАТО не в силах компенсировать эту роль. Поэтому, подчеркнула она, союзники вынуждены следить за действиями и решениями Дональда Трампа.
Также Кнайсль обратила внимание на то, что нынешний глава Белого дома имеет особое отношение к Североатлантическому альянсу, что влияет на стратегическую линию НАТО.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто усомнился в необходимости существования НАТО и заявил, что Североатлантический альянс должен выстраивать отношения со странами Глобального Юга.