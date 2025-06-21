Секреты разведчицы: раскрыты тайны семьи новой главы MI6 Блейз Метревели

В Грузии нашлись родственники новой главы британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели. Aif.ru поговорил с дядей британки Георгием Беридзе, который сейчас проживает в Тбилиси.
Предки Метревели жили в Крыму.
«Метревели, мои предки, жили в Феодосии. Мой дедушка Михаил Метревели был крупным промышленником. Бабушку звали Анна, она была наполовину гречанка. После смерти дедушки семья переехала в Тбилиси», — рассказал Беридзе.
Дядя Беридзе Давид Метревели в Великую Отечественную войну после плена оказался в Лондоне.
«У Давида был сын Константин, так вот Блейз является его дочерью», — отметил собеседник aif.ru.
«Моя семья в свое время вела переписку с Давидом. На его доме в Лондоне было написано по-грузински “Добро пожаловать”, и он там принимал всех известных деятелей Грузии. Через знакомых он нам передавал письма, посылки. Но потом, наверное, лет 50 назад, переписка прекратилась. Говорили, что Давидом заинтересовались в КГБ», — поделился Беридзе.
Собеседник aif.ru рассказал, что Давид был реставратором в английском музее, причем очень талантливым, а его сын Константин — отец новой главы британской внешней разведки MI6 — руководителем одного из департаментов в силовых структурах Англии.
Если точнее, Константин Метревели возглавлял кафедру диагностической радиологии в Китайском университете Гонконга в 1980‑х годах, а также проходил службу в британской армии и обучал военных врачей.
У Метревели имеются украинские корни.
Георгий Беридзе также прокомментировал версию о том, что у Блейз Метревели имеются украинские корни.
Ранее данную версию озвучил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев.
«Как я уже говорил, мой дядя Давид Метревели оказался в британском плену. Там он, как предполагается, и познакомился со своей будущей супругой Варварой — бабушкой Блейз Метревели. Есть версия, что Варвара была немкой, по другой — украинкой. Но, судя по хабитусу (ред. — внешний вид человека), я склоняюсь больше ко второй версии», — поделился Беридзе.
Собеседник aif.ru отметил, что он и родственники из Грузии лично не знакомы с Блейз.
«И вряд ли она пожелает с нами встретиться. Тем более учитывая сложность коммуникации из-за ее должности. Но судьба переменчива», — поделился Беридзе.
Дядя Блейз Метревели оказался узником режима Саакашвили.
Интересно, что Беридзе в свое время пострадал от режима бывшего президента Грузии и ставленника Запада Михаила Саакашвили.
Беридзе рассказал, что работал в службе безопасности предпринимателя и грузинского политического деятеля, который стал неугоден главе грузинского государства.
«Саакашвили терроризировал его, не давал вести бизнес. Меня хотел заставить выступить с фальшивыми компрометирующими заявлениями, но я на это не пошел, не дал никаких показаний», — поделился Беридзе.
В итоге его лишили свободы.
«Когда предприниматель скончался, я стал обузой для режима, они не хотели лишнего шума из-за моей возможной смерти и пообещали по-тихому выпустить из заключения с условием, что я не подниму шум в прессе… Я многое перенес, меня пытали, выспрашивая о 12 миллиардах», — рассказал Беридзе.
Собеседник aif.ru также выразил уверенность, что Саакашвили был куплен Западом и не любил родину.
«Он многих своих друзей школьных арестовал… В общем, мерзкий человек. Меня пытали под его эгидой, старались выудить информацию, которой я не владел», — сказал Беридзе.
Беридзе был вице-президентом частных охранных служб Грузии, занимался боевыми искусствами, является одним из основателей школы вадо-рю карате в стране. В свое время он также вел научную деятельность.
Напомним, бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru выразил уверенность, что новая глава MI6 продолжит враждебную политику Лондона в отношении России.
Метревели сменит на должности главы MI6 Ричарда Мура, который покинет пост осенью этого года. В правительстве Британии подчеркнули, что новое руководство внешней разведки продолжит укреплять национальную безопасность и отвечать на современные вызовы.