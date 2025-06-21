Секреты разведчицы: раскрыты тайны семьи новой главы MI6 Блейз Метревели

«Моя семья в свое время вела переписку с Давидом. На его доме в Лондоне было написано по-грузински “Добро пожаловать”, и он там принимал всех известных деятелей Грузии. Через знакомых он нам передавал письма, посылки. Но потом, наверное, лет 50 назад, переписка прекратилась. Говорили, что Давидом заинтересовались в КГБ», — поделился Беридзе.