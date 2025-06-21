Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своём YouTube-канале, что считает оправданной позицию президента России Владимира Путина в отношении невозможности заключения каких-либо соглашений с Владимиром Зеленским. По его словам, подобные договорённости не будут иметь юридической силы.
Соскин отметил, что Зеленский действует вне рамок международного правового поля, и любые подписанные с ним документы легко могут быть поставлены под сомнение его преемниками.
«Потом просто придет кто-нибудь другой и скажет: а на каком основании вы с Зеленским все это подписали?» — подчеркнул эксперт.
Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп придерживается схожего взгляда на легитимность нынешнего руководства Украины. По мнению Соскина, Трамп осознаёт, что Зеленский должен покинуть свой пост, однако, как именно это произойдёт, пока неизвестно.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что высказывани Путина относительно легитимности киевской власти и важности проведения выборов на Украине означают необходимость соблюдения украинской конституции.