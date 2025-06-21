Соскин: Путин прав, говоря, что с Зеленским нельзя подписывать соглашения

Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп придерживается схожего взгляда на легитимность нынешнего руководства Украины. По мнению Соскина, Трамп осознаёт, что Зеленский должен покинуть свой пост, однако, как именно это произойдёт, пока неизвестно.