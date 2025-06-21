Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ

Александр Лукашенко отметил, что сегодня есть все возможности для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала, а также для того, чтобы еще более интенсифицировать информационный обмен и консолидировать совместные усилия по сохранению мира и безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.