Лукашенко отметил возрастающую роль Антитеррористического центра СНГ

«Время подтвердило правильность принятого четверть века назад решения о создании мощной, эффективной структуры для защиты стран Содружества Независимых Государств от разного рода террористических угроз. Благодаря большому, кропотливому труду и высокому профессионализму действующих сотрудников центра и ветеранов за эти годы выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня есть все возможности для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала, а также для того, чтобы еще более интенсифицировать информационный обмен и консолидировать совместные усилия по сохранению мира и безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.
«Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать», — подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал руководству и сотрудникам Антитеррористического центра крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества на благо наших стран и народов.