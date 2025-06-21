Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы

Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что у России нет задачи забрать город Сумы, но такая возможность не исключена.
«Услышат», — сказал Песков РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум проходит
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на Украине услышат заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности «забрать» город Сумы.
Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что у России нет задачи забрать город Сумы, но такая возможность не исключена.
«Услышат», — сказал Песков РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум проходит