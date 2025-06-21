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Песков прокомментировал слова Путина о возможности забрать Сумы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на Украине услышат заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности «забрать» город Сумы.

Источник: Reuters

Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что у России нет задачи забрать город Сумы, но такая возможность не исключена.

«Услышат», — сказал Песков РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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