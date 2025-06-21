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В Кремле верят, что Украина прислушается к словам Путина о Сумах

В России верят, что Украина прислушается к словам президента РФ Владимира Путина о том, что страна может установить контроль над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Киев услышит заявления российской стороны относительно возможного ее контроля над одной из украинских областей, отметил Песков.

В России верят, что Украина прислушается к словам президента РФ Владимира Путина о том, что страна может установить контроль над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский забеспокоился на фоне слов Путина о взятии города Сумы: что произошло.

«Услышат», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Путин сообщил, что у армии России нет планов устанавливать контроль над Сумами. Однако он все же не исключает такой возможности. Сейчас ВС РФ сосредоточены на обеспечении безопасности приграничных территорий, в частности, в Сумской области создана зона безопасности.

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