В Кремле верят, что Украина прислушается к словам Путина о Сумах

Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Путин сообщил, что у армии России нет планов устанавливать контроль над Сумами. Однако он все же не исключает такой возможности. Сейчас ВС РФ сосредоточены на обеспечении безопасности приграничных территорий, в частности, в Сумской области создана зона безопасности.