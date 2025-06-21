Киев услышит заявления российской стороны относительно возможного ее контроля над одной из украинских областей, отметил Песков.
В России верят, что Украина прислушается к словам президента РФ Владимира Путина о том, что страна может установить контроль над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Услышат», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Путин сообщил, что у армии России нет планов устанавливать контроль над Сумами. Однако он все же не исключает такой возможности. Сейчас ВС РФ сосредоточены на обеспечении безопасности приграничных территорий, в частности, в Сумской области создана зона безопасности.