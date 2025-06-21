В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул

Ранее адвокат руководителя автономии Наталья Байрам заявила РИА Новости, что защита Гуцул в ближайшее время обратится в ЕСПЧ из-за ее «незаконного задержания и ареста», которые «противоречат национальному закону и международному праву».
«Юристы находятся в процессе делопроизводства, подается сейчас иск», — сказал Шор на ПМЭФ.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Как сообщала Байрам, апелляционная палата Кишинева рассмотрит протест защиты на продление домашнего ареста Гуцул 23 июня.
Шор подчеркнул, что все европейские суды сегодня политизированы.
«Идеалы Европы, которые декларировались в виде свободы слова и прав человека, по факту — пустая декларация, насильственный инструмент, применяющийся для того, чтобы навязать свою повестку дня», — заключил Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.