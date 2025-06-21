Все острова в устье Днепра на территории Херсонщины перешли под контроль ВС РФ

Все островные территории в дельте Днепра на Херсонщине перешли под полный контроль российских военных. Об этом в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава региона Владимир Сальдо.
По словам губернатора, перед местными властями и военными сейчас стоит задача удержания освобожденных территорий Левобережья и десятков островов в днепровском устье.
«Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил», — подчеркнул Сальдо.
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