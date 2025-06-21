CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС о будущем аятолле Ирана

В США и ЕС ведутся конфиденциальные дискуссии насчет того, кто станет преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом CBS сообщили американские и европейские дипломаты.
Кроме того, ведутся секретные обсуждения насчет того, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и опасных материалов, а также о возможных экологических и медицинских последствиях ударов по ядерным объектам, с которыми могут столкнуться союзники в регионе.
В течение следующих двух недель у дипломатии будет «последний шанс» положить конец израильско-иранскому конфликту, сказали в беседе с каналом американский и европейский дипломаты.
Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент, которым с июля стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.
Хаменеи руководит Ираном с 1989 года, сейчас ему 86 лет.
Через два дня после того, как Иран и Израиль начали обмениваться ударами в середине июня, один из израильских чиновников сообщил газете The Wall Street Journal (WSJ), что его страна допускает удары по любым целям, которые могут уничтожить иранскую ядерную программу, в том числе убийство Хаменеи. Незадолго до этого ЦАХАЛ сообщила о ликвидации более чем 20 наиболее высокопоставленных иранских военных, а также о гибели девяти ведущих иранских ученых-ядерщиков и экспертов, которые, по его данным, занимались развитием иранской ядерной программы.
После этого Reuters написал со ссылкой на двух чиновников, что американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить Хаменеи. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал это сообщение фейком.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ликвидация Хаменеи не является целью властей страны в ее операции против Ирана. Вместе с тем он отметил, что смена режима была бы «благом» для иранского народа. По мнению израильского премьера Биньямина Нетаньяху, убийство Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.
В Кремле заявили, что реакция России на возможное убийство Хаменеи будет очень негативной. «Мы это решительно осудим», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин отметил, что предпочел бы, чтобы все разговоры о возможности ликвидации Хаменеи остались на уровне риторики.