CBS узнал о дискуссиях в США и ЕС о будущем аятолле Ирана

Через два дня после того, как Иран и Израиль начали обмениваться ударами в середине июня, один из израильских чиновников сообщил газете The Wall Street Journal (WSJ), что его страна допускает удары по любым целям, которые могут уничтожить иранскую ядерную программу, в том числе убийство Хаменеи. Незадолго до этого ЦАХАЛ сообщила о ликвидации более чем 20 наиболее высокопоставленных иранских военных, а также о гибели девяти ведущих иранских ученых-ядерщиков и экспертов, которые, по его данным, занимались развитием иранской ядерной программы.