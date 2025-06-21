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В Уфе планируют изменить правила застройки и городской бюджет

В горсовете Уфы состоялись совместные заседания постоянных комиссий. Депутаты рассмотрели проекты решений, внесённые на 52-е заседание, сообщает сайт городского парламента.

Источник: Башинформ

Парламентарии обсудили 19 вопросов, среди них — присвоение очередных званий «Почётный гражданин Уфы», а также наименование новых улиц в Ленинском районе города. Также в повестке заключительного в весеннюю сессию заседания — внесение изменений в правила землепользования и застройки, в положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города; о бюджетном процессе; о финансовом управлении администрации города.

Городские парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Изменения обусловлены увеличением средств, предоставляемых из республиканского бюджета на финансирование отдельных мероприятий на 2025 год в сумме 120,79 млн рублей, на 2026 год — 115,58 млн рублей и на 2027 год — 21,15 млн рублей.