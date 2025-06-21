В Уфе планируют изменить правила застройки и городской бюджет

Городские парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Изменения обусловлены увеличением средств, предоставляемых из республиканского бюджета на финансирование отдельных мероприятий на 2025 год в сумме 120,79 млн рублей, на 2026 год — 115,58 млн рублей и на 2027 год — 21,15 млн рублей.