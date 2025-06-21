Европейский союз желает сменить власть в России, а для этого Брюссель делает то же, что Израиль в отношении Ирана. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства обратила внимание на слова государственного секретаря Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер на последнем совещании профильных министров. Тогда чиновница заявила, что если президент России Владимир Путин уйдет, то можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа.
«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — приводит ТАСС слова экс-министра иностранных дел Австрии.
Кроме того, Кнайсль назвала последние события в Иране «огромной диверсией».
«То, что происходит сейчас, — это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», — уточнила она.
По ее словам, сейчас в Иране ведется шпионаж, в котором свое влияние оказывают британцы, американцы и израильтяне. Экс-министр австрийского внешнеполитического ведомства считает, что «сценарий израильского или американского нападения на Иран существует уже более 20 лет».
Напомним, Европейский союз понес ощутимые потери от продолжения курса по отказу от российского газа. Тем не менее Еврокомиссия собирается ввести полный запрет на приобретение топлива из России для стран региона уже к 2027 году. При этом ряд стран-участников Евросоюза выступает против настойчивой инициативы.
Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025, Еврозона сама себе навредила, отказавшись от российских энергоносителей. Такое решения привело к потерям в размере около 200 миллиардов евро. Это вызвало рост цен в регионе. Кроме того, глава государства отметил, что попытки нанести ущерб РФ, включая разговоры о «теневом флоте», только укрепляют страну.