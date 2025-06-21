Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025, Еврозона сама себе навредила, отказавшись от российских энергоносителей. Такое решения привело к потерям в размере около 200 миллиардов евро. Это вызвало рост цен в регионе. Кроме того, глава государства отметил, что попытки нанести ущерб РФ, включая разговоры о «теневом флоте», только укрепляют страну.