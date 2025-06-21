Американский аналитик Слебода назвал ПМЭФ-2025 грандиозным событием

Американский геополитический аналитик Марк Слебода выступил с заявлением, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)-2025 стал по-настоящему грандиозным событием. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Garland Nixon.
По его словам, ПМЭФ был создан для демонстрации достижений России перед иностранными инвесторами. Как отметил Слебода, российская сторона доказала, что способна проводить события мирового уровня.
Также американский аналитик восхитился выступлением российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании форума.
Напомним, ПМЭФ проходит 18−21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Основная тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».