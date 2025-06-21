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Над тремя регионами России уничтожены украинские беспилотники

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня нейтрализовали пять украинских беспилотников, летевших в направлении трёх субъектов Федерации.

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня нейтрализовали пять украинских беспилотников, летевших в направлении трёх субъектов Федерации.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, воздушные цели были уничтожены над Курской и Воронежской областями — по два аппарата в каждом регионе, а также над территорией Республики Мордовия — один БПЛА.

Напомним, что системы ПВО в период с 22:00 до 23:55 мск 20 июня сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее сообщалось, что все острова в устье Днепра на территории Херсонщины перешли под контроль ВС РФ.

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