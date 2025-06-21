Над тремя регионами России уничтожены украинские беспилотники

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня нейтрализовали пять украинских беспилотников, летевших в направлении трёх субъектов Федерации.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, воздушные цели были уничтожены над Курской и Воронежской областями — по два аппарата в каждом регионе, а также над территорией Республики Мордовия — один БПЛА.
Напомним, что системы ПВО в период с 22:00 до 23:55 мск 20 июня сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее сообщалось, что все острова в устье Днепра на территории Херсонщины перешли под контроль ВС РФ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше