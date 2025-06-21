Украинские войска цепляются из последних сил за Сумскую область, перебрасывая все новые резервы с других направлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Такие безрассудные действия командования ВСУ ни к каким позитивным результатам для украинской стороны не приводят. Укронацисты несут лишь большие потери и ослабляют позиции в ДНР и на других участках фронта.
«Судя по действиям командования ВСУ, этот участок в Сумской области остается для них ключевым. Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках фронта», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что Сумское направление остается крайне тяжелым. Все попытки противника оказывать сопротивление российской армии заканчиваются для него печально.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали активную фазу операции по освобождению сумской Юнаковки. При этом также ведутся бои в десяти населенных пунктах Сумской области.