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Владимир Путин пошутил о поставке водке в одну страну: «Будет веселее»

Президент Владимир Путин назвал правильным шагом поставки водки из России в ЮАР.

Источник: Комсомольская правда

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин обсудил поставки российской водки в Южную Африку. Он шутливо отметил, что к водке потребуется «закуска», подразумевая, что следующим шагом могут стать поставки мяса или зерна.

Во время сессии вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил о достигнутом соглашении между Россией и его страной о поставках водки. Путин выразил мнение, что это важное и правильное решение, так как оно может открыть путь для поставок других товаров.

«Если водки выпить, надо же чем-то закусить», — пошутил Путин.

Путин также добавил, что сотрудничество между Россией и ЮАР имеет много перспективных направлений. На это модератор сессии, Надим Котейш, в шутку заметил, что больше водки может положительно сказаться на мире, на что Путин ответил, что это точно сделает жизнь веселее.

«Больше водки поможет миру и приведет его к лучшему состоянию», — в шутку заметил в свою очередь модератор сессии Надим Котейш.

«Будет веселее жить — это уж точно», — пошутил Путин в ответ.

Ранее президент пошутил о том, как медики должны использовать спирт и к чему может привести неправильное использование этой жидкости. Путину рассказали о разработке тюменских студентов. Это аппарат, который позволит брать кровь на анализы без участия медицинского персонала и даже за пределами лицензированных процедурных кабинетов. Аппарат сам поддерживает все необходимые по стандартам гигиенические нормы внутри рабочей зоны.

«Медицинский персонал не всегда помнит под какую пробирку какие анализы», — сказал студент, презентующий разработку президенту.

«Как не помнит? Только если спиртом не правильно пользоваться», — с юмором отреагировал президент.

Накануне Владимир Путин ответил шуткой на слова главы Глушковского района Павла Золотарева, который заявил, что Сумская область должна стать российской территорией.

На совещании с руководителями муниципалитетов региона глава государства спросил Золотарева, на сколько километров нужно отогнать ВСУ от границы. Тот ответил, что для безопасности приграничных районов Курской области, Сумы нужно присоединить к России.

Тогда российский лидер в шутку заметил, что понимает, почему Александра Хинштейна выбрали в качестве врио главы Курской области.

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет, всё побольше», — сказал президент.

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