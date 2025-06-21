Владимир Путин пошутил о поставке водке в одну страну: «Будет веселее»

Ранее президент пошутил о том, как медики должны использовать спирт и к чему может привести неправильное использование этой жидкости. Путину рассказали о разработке тюменских студентов. Это аппарат, который позволит брать кровь на анализы без участия медицинского персонала и даже за пределами лицензированных процедурных кабинетов. Аппарат сам поддерживает все необходимые по стандартам гигиенические нормы внутри рабочей зоны.