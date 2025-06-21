Бывший радикал, исполнитель секретных миссий, главный враг Израиля: кто такой аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи хоть и остаётся фигурой преимущественно закрытой, именно он в последние дни не сходит с полос мировой прессы. На фоне продолжающейся масштабной эскалации ирано-израильского конфликта, как власти еврейского государства, так и американская верхушка всё чаще заявляют о планах ликвидации Хаменеи. По мнению Израиля и США, его убийство якобы даст Ирану «спокойно вздохнуть». Но почему традиционные враги Исламской Республики так боятся Али Хаменеи и охотятся за его головой? Кто же он — аятолла Али Хоссейни Хаменеи?
«Лёгкая» нелёгкая цель.
Желание ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи израильская верхушка отнюдь не скрывает. Наоборот — открыто об этом говорит.
В недавнем интервью ABC News премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Хаменеи «могла бы приблизить завершение военного конфликта».
Таким своеобразным образом Нетаньяху прокомментировал сообщения западной прессы о том, что президент вечного израильского союзника Дональд Трамп отказал Тель-Авиву в реализации планов по убийству аятоллы из-за высоких рисков эскалации конфликтов.
Нетаньяху же был непреклонен: «Это не приведет к эскалации конфликта, это, напротив, приведет к его завершению». Но нет. Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что Трамп в последние несколько дней «наложил вето» на израильский план убийства Хаменеи.
«Когда Армия обороны Израиля подумала, что у них есть возможность убить верховного лидера Али Хаменеи, Трамп выступил против этого», — говорится в материале.
Однако не стоит строить иллюзии и думать, что Соединённые Штаты такую возможность не рассматривают. Тот же Трамп заявлял ещё и такое: «Мы точно знаем, где прячется так называемый “Верховный лидер”. Он лёгкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его убивать, по крайней мере, сейчас».
И вот во всём этом дополнение «по крайней мере, сейчас» — довольно важная деталь, учитывая историю расправ Соединённых Штатов с неугодными лидерами иностранных государств.
С другой стороны стоит Израиль, которому можно всё, и никто ничего ему не скажет. И здесь лакомый кусок, конечно же, Али Хаменеи, который в октябре прошлого года появился на публике впервые за 5 лет. За несколько дней до этого израильские силы убили генсека военизированной ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу. И это стало личным ударом для Хаменеи, который знал Насраллу десятилетиями.
Хаменеи в те дни выступил с проповедью в тегеранской мечети, которая стала в контексте нынешних событий серьёзным сигналом и символом непоколебимости его страны.
«Мы должны противостоять врагу, укрепляя нашу непоколебимую веру», заявил Али Хаменеи перед десятками тысяч верующих, добавив, что Израиль «долго не продержится».
Израильская атака стала очередным ударом не только по Ирану, но и по верховному лидеру страны. Как отмечает The Guardian, всегда осторожный, прагматичный, консервативный Хаменеи оказался в ситуации, которую всегда стремился избежать. Но перед этими ударами он точно пасовать не станет. О его характере многое говорит его же биография.
Радикальный консерватор и ценитель Толстого.
Али Хаменеи родился в 1939 году в религиозной семье со скромным достатком в Мешхеде, городе-святыне на востоке Ирана, и достиг совершеннолетия в годы, предшествовавшие революции 1979 года.
Хаменеи сделал свои первые шаги как радикал в лихорадочной атмосфере начала 1960-х годов. Тогдашний шах Мохаммед Реза Пехлеви начал масштабный проект реформ, в значительной степени отвергнутый консервативным духовенством страны. Будущего аятоллу неоднократно заключали в тюрьму службы безопасности Пехлеви, но Али Хаменеи поднялся по карьерной лестнице в рядах религиозной оппозиции, став близким союзником 1-го аятоллы Ирана Рухоллы Хомейни, возглавившего революцию и основавшего Исламскую Республику Иран.
Будучи молодым религиозным студентом в Куме (центре теологии), Хаменеи впитал в себя традиции шиитского ислама и радикально новое мышление нового лидера консервативной оппозиции аятоллы Рухоллы Хомейни. К концу 1960-х годов Хаменеи выполнял секретные миссии для Хомейни.
Хаменеи также впитал и другие влияния. Он был поклонником Льва Толстого, Виктора Гюго и Джона Стейнбека, молодой активист был погружён в антиколониальные идеологии того времени и антизападные настроения.
Он встречался с мыслителями, которые стремились объединить марксизм и исламизм для создания новых идеологий, любил работы, описывающие отравление западной идеологией его страны, и переводил на фарси работы египтянина Сейида Кутба, который вдохновит поколения исламских экстремистов.
Несмотря на то, что Хаменеи неоднократно оказывался в местах лишения свободы, он смог принять участие в массовых протестах 1978 года, которые в конечном итоге стали концом правления шаха Пехлеви и в целом положили конец монархии.
В 1980 году после отставки Хусейна-Али Монтазери с должности, Рухолла Хомейни назначил Али Хаменеи на должность имама пятничной молитвы Тегерана. Хаменеи недолгое время был заместителем министра национальной обороны и руководителем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он также служил на поле боя в качестве представителя Комиссии по обороне иранского парламента.
Али Хаменеи пережил на подъёме своей карьеры и покушение на себя. Это случилось в 1981 году. Хаменеи после приезда с поля боя отправился в мечеть. После молитвы он читал верующим лекцию, один из присутствовавших там молодых людей поставил магнитофон на стол, за которым сидел Хаменеи. Через минуту магнитофон начал свистеть, а затем внезапно взорвался.
На внутренней стенке магнитофона было написано: «Подарок Furqan Group Исламской Республике». Упомянутая группа «Форкан» — иранская радикальная террористическая организация, которая выступала за «ислам без духовенства». Хаменеи получил ранения и был оперативно доставлен в больницу.
Лечение Хаменеи заняло несколько месяцев, были серьёзно повреждены его рука, голосовые связки и лёгкие. С того момента он потерял способность пользоваться правой рукой.
Но он поправился и победил на президентских выборах, став 3-м президентом Ирана. Он стал первым священнослужителем, занявшим этот пост. В своей инаугурационной речи Хаменеи поклялся устранить «отклонение, либерализм и левых, находящихся под влиянием Америки».
Верховный лидер Ирана.
В 1989 году умер первый верховный лидер Ирана Рухолла Хомейни, и Али Хаменеи был избран его преемником. Одной из ключевых опор власти был КСИР, бьющееся активистское сердце новой власти и мощная военная, социальная и экономическая сила. Но Хаменеи, как всегда, был осторожен, чтобы окружить себя могущественными союзниками.
В 1990-х годах он ещё больше укрепил свою власть, устраняя противников и вознаграждая тех, кто был ему верен. Он всегда следовал своей стратегии прагматичного продвижения неизменных принципов, завещанных ему его покойным наставником.
Когда в 1997 году реформаторский кандидат Мохаммад Хатами с большим перевесом победил на президентских выборах, Хаменеи предоставил ему некоторую свободу действий, но при этом упорно защищал управленческое ядро и его идеологию от любых серьёзных вызовов.
Однако Хаменеи не помешал Хатами обратиться к Вашингтону в его попытке наладить отношения после терактов 11 сентября 2001 года и, следуя примеру Хомейни, отказался от оружия массового поражения.
Он также поддержал усилия КСИР по обескровливанию американских войск в Ираке после их вторжения в 2003 году и расширению иранского влияния в соседней стране.
Это ознаменовало дальнейшее расширение его стратегии опоры на доверенных лиц для проецирования власти по всему региону, а также сдерживания Израиля. К слову, ещё с 1979 года еврейское государство иранские революционеры стали называть «малым сатаной», тогда как США были «большим сатаной».
Хаменеи, подчёркивает The Guardian, скептически отнёсся к ядерной сделке, которую иранские официальные лица тщательно обсуждали с США и другими странами, но он не выступал против её реализации в 2015 году. Аналитики спорят о том, пытался ли он сдержать или поощрить сторонников жёсткой линии в КСИР, которые настаивали на том, чтобы Иран обзавелся ядерной бомбой.
Ему же приписывают усилия по созданию так называемой «оси сопротивления» за рубежом. Под его руководством, отмечает New York Times, Иран обучил, вооружил и профинансировал сеть прокси-сил, простирающуюся от Ливана до Йемена, что позволило Тегерану проецировать силу и противостоять своим соперникам, не провоцируя войну на иранской земле.
Как верховный лидер Ирана, аятолла Хаменеи стоит над всеми другими ветвями власти. Он назначает глав судебной системы, государственных СМИ и ключевых служб безопасности, и у него есть окончательная власть над тем, кто может баллотироваться на пост президента.
Аятолла Хаменеи также контролирует внешнюю и военную политику, курируя КСИР, который защищает исламскую систему Ирана и стоит особняком от остальных военных структур, а также мощные силы «Кудс», которые руководят зарубежными операциями Исламской Республики на Ближнем Востоке.
Его полномочия распространяются на ядерную программу, что ставит его в центр обостряющейся конфронтации Ирана с Израилем.
Под охраной и вечной угрозой.
Ясно, что человек с подобным послужным списком — лакомая цель для врагов страны, которой он управляет. В связи с этим же передвижения аятоллы Хаменеи строго контролируются, а его местонахождение редко раскрывается. По словам аналитиков, его личную безопасность курирует элитное подразделение Революционной гвардии, которое подчиняется непосредственно его офису.
С начала эскалации ирано-израильского конфликта в зарубежной прессе появилась информация о том, что аятоллу перевели в секретное место, где он мог поддерживать связь с военными. Те же сообщения появлялись в прессе в прошлом году, после убийства лидера «Хезболлы» Насраллы.
Однако же прямое нападение на самого аятоллу Хаменеи будет представлять собой необычайную эскалацию текущего конфликта. Такой шаг может иметь непредсказуемые и далеко идущие последствия на всём Ближнем Востоке. Наверное, поэтому о такой перспективе говорят, не считая Израиля, с особой осторожностью. Хотя и это не панацея, а поэтому заботиться о его жизни будут всегда, пока он занимает свой высокий пост.
Проживая с женой и детьми на улице Палестина в Тегеране, Хаменеи подчеркивает свой скромный образ жизни. Его репутация скромного человека, которая контрастирует с показным богатством многих других чиновников, отвлекла часть народного недовольства.