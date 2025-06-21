Бывший радикал, исполнитель секретных миссий, главный враг Израиля: кто такой аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи хоть и остаётся фигурой преимущественно закрытой, именно он в последние дни не сходит с полос мировой прессы. На фоне продолжающейся масштабной эскалации ирано-израильского конфликта, как власти еврейского государства, так и американская верхушка всё чаще заявляют о планах ликвидации Хаменеи. По мнению Израиля и США, его убийство якобы даст Ирану «спокойно вздохнуть». Но почему традиционные враги Исламской Республики так боятся Али Хаменеи и охотятся за его головой? Кто же он — аятолла Али Хоссейни Хаменеи?