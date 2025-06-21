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В Иране пригрозили ударить по американским военным на Ближнем Востоке

Иран нанесёт удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США вступят в военную кампанию Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.

Источник: Life.ru

По словам Аракчи, Тегеран рассматривает такие действия как ответ в рамках права на самооборону.

«Когда идёт война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — отметил он, комментируя возможность ответных ударов по американским силам в регионе.

Глава иранского МИД также считает, что Соединённые Штаты могут изменить ход конфликта. По его мнению, достаточно одного телефонного звонка из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы остановить эскалацию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Тегерану максимум две недели для достижения соглашения по ядерной программе. По истечении этого срока он примет решение о своих дальнейших действиях. При этом глава Белого дома отметил, что не хочет даже рассуждать возможности использования американских сухопутных войск в Иране.

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