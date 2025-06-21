В Иране пригрозили ударить по американским военным на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Тегерану максимум две недели для достижения соглашения по ядерной программе. По истечении этого срока он примет решение о своих дальнейших действиях. При этом глава Белого дома отметил, что не хочет даже рассуждать возможности использования американских сухопутных войск в Иране.