Прозрачный намек на Трампа: сонный Джо Байден выступил с критикой «стирания истории»

Байден отметил, что события 1865 года имеют огромное значение для американской истории и национальной идентичности. Он заявил, что несмотря на усилия некоторых политиков в вопросах «стирания» этой части истории, память о борьбе за свободу и равноправие должна оставаться живой. Байден подчеркнул, что «темнота может многое скрывать, но ничего не может стереть», намекая на попытки переписать или игнорировать важные исторические факты.