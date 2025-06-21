ВВС Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного военного Ирана

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении.
Джудаки находился в должности командира бригады всего неделю. Его назначили после ликвидации израильтянами предшественника Тахера Пура 13 июня. По данным ЦАХАЛ, последний руководил сотнями беспилотных атак на еврейское государство.
Ранее ЦАХАЛ заявлял о ликвидации командующего элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Эсмаила Каани и других высокопоставленных военачальников армии Ирана.
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