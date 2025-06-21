Путин рассказал, куда российские войска могут дойти на Украине

Российский президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос, куда армия России сможет дойти на Украине.
Соответствующий вопрос задал модератор пленарки журналист Надим Котеич.
— Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша, — цитирует Путина РИА Новости.
Также в рамках своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут взять под контроль украинский город Сумы, но на данный момент такой задачи перед ними не стоит. Глава государства подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся «на земле» реалий. Он добавил, что безопасность одних государства не должны обеспечивать другие державы.
Кроме того, в ходе пленарного заседания ПМЭФ российский президент затронул такие темы, как уровень жизни граждан, цифровой рубль и новая модель развития мира. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».