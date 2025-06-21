Путин рассказал, куда российские войска могут дойти на Украине

Также в рамках своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут взять под контроль украинский город Сумы, но на данный момент такой задачи перед ними не стоит. Глава государства подчеркнул, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся «на земле» реалий. Он добавил, что безопасность одних государства не должны обеспечивать другие державы.