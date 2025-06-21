Швейцария собирается лишить украинских беженцев особого статуса

Партия аргументирует свое предложение стабилизацией обстановки на Украине. По мнению политиков, значительная часть территории страны не затронута боевыми действиями и может считаться безопасной. Как отмечает издание, за три с половиной года с начала спецоперации уровень общественной солидарности с украинскими беженцами существенно снизился.