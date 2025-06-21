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Швейцария собирается лишить украинских беженцев особого статуса

В Швейцарии рассматривают возможность отмены специального защитного статуса (S) для украинских беженцев.

В Швейцарии рассматривают возможность отмены специального защитного статуса (S) для украинских беженцев. Соответствующую инициативу выдвинула крупнейшая в стране Швейцарская народная партия (SVP), пишет издание Neue Zurcher Zeitung.

Партия аргументирует свое предложение стабилизацией обстановки на Украине. По мнению политиков, значительная часть территории страны не затронута боевыми действиями и может считаться безопасной. Как отмечает издание, за три с половиной года с начала спецоперации уровень общественной солидарности с украинскими беженцами существенно снизился.

Лидер парламентской фракции SVP Томас Эши уточнил, что лица, действительно нуждающиеся в защите, смогут подать запрос на получение убежища по стандартной процедуре.

Ранее на Украине поддержали позицию Путина по Зеленскому.