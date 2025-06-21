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Кнайсль назвала содержательными положения меморандума РФ по Украине

Экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что в документе речь идет исключительно о гуманитарных вопросах.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразила мнение, что положения российского меморандума о мирном урегулировании являются содержательными.

По ее мнению, в настоящее время речь идет исключительно о технических гуманитарных вопросах.

«Мы пока не находимся на стадии политических переговоров. Россия действительно представила меморандум с содержательными положениями, но Украина полностью его отвергла. То есть на данный момент стороны занимают абсолютно несовместимые позиции», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что меморандум Российской Федерации направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.

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