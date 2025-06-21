Кнайсль назвала содержательными положения меморандума РФ по Украине

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразила мнение, что положения российского меморандума о мирном урегулировании являются содержательными.
По ее мнению, в настоящее время речь идет исключительно о технических гуманитарных вопросах.
«Мы пока не находимся на стадии политических переговоров. Россия действительно представила меморандум с содержательными положениями, но Украина полностью его отвергла. То есть на данный момент стороны занимают абсолютно несовместимые позиции», — приводит ее слова агентство ТАСС.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что меморандум Российской Федерации направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.