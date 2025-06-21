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«СВ»: в Харьковской области уничтожены 8 штурмовых групп ВСУ

По информации источников, противник потерял БТР, пять пикапов, три миномета и 12 тяжелых коптеров.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ВСУ потеряли восемь штурмовых групп в результате российских ударов, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с бронированной и автомобильной техникой», — говорится в публикации.

Сообщается об уничтожении одного БТР, пяти пикапов, а также трех минометов и 12 тяжелых коптеров противника.

Кроме того, поражены три пункта управления дронами и склады с боеприпасами и ГСМ ВСУ.

Ранее стало известно об уничтожении тренировочного лагеря ВСУ в Черниговской области.