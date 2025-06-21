«СВ»: в Харьковской области уничтожены 8 штурмовых групп ВСУ

В Харьковской области ВСУ потеряли восемь штурмовых групп в результате российских ударов, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с бронированной и автомобильной техникой», — говорится в публикации.
Сообщается об уничтожении одного БТР, пяти пикапов, а также трех минометов и 12 тяжелых коптеров противника.
Кроме того, поражены три пункта управления дронами и склады с боеприпасами и ГСМ ВСУ.
Ранее стало известно об уничтожении тренировочного лагеря ВСУ в Черниговской области.