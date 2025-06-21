Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над Россией сбили пять беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1214-й

В течение прошедшей ночи над территорией России уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области Украины, пишет ТАСС. В Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владимир Сальдо. С начала своего применения оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд, подсчитали разработчики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:48 Минувшей ночью ограничения полетов объявлялись в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации. За это время на запасные аэродромы были направлены два самолета. Сейчас ограничения сняты.

08:37 С начала своего применения в августе 2024 года оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд, сообщил ТАСС сообщил представитель разработчика, гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

08:26 В Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.

«Они [острова в устье Днепра] все зачищены, все находятся под контролем [российских] вооруженных сил», — сказал Сальдо.

08:15 ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области Украины и подготовили плацдарм для дальнейшего продвижения у населенного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

08:05 ❗️ За прошедшую ночь над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены пять беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Два дрона были сбиты над Курской областью, еще два — над Воронежской и один — над Мордовией.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1214-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше