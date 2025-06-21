За ночь над Россией сбили пять беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1214-й

В течение прошедшей ночи над территорией России уничтожены пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ начали бои за Юнаковку Сумской области Украины, пишет ТАСС. В Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Владимир Сальдо. С начала своего применения оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд, подсчитали разработчики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.