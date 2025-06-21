Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле не сомневаются, что Киев услышит слова Путина о возможности забрать Сумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что на Украине обратят внимание на заявление Владимира Путина о возможности ВС РФ забрать Сумы. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Услышат», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что глава государства сделал подобное заявление на пленарной сессии ПМЭФ-2025. Путин подчеркнул, что в настоящее время такой задачи у российской армии нет, но она не исключается в будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше