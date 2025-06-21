По мнению Мединского, основная цель таких заявлений — дестабилизировать общественное мнение внутри Украины. В качестве доказательства Киев смог предъявить лишь одно тело, якобы принадлежащее российскому солдату, с чудом уцелевшим военным билетом советского образца. При этом Украина получила его ещё в феврале.
«Но украинская сторона по всем европейским медиа раскручивает историю, что якобы среди 6 тысяч очень много российских солдат, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины», — отметил он.
Мединский напомнил, что подобные методы активно использовались нацистскими пропагандистами во главе с Геббельсом. Они предъявляли тела польских офицеров со «свежими» газетами и документами, пытаясь обвинить в их расстреле сотрудников НКВД.
Напомним, что в рамках обмена телами погибших бойцов Россия передала Украине останки 6060 солдат ВСУ, получив от украинской стороны тела 78 российских военных. В Госдуме надеются, что это благотворно повлияет на диалог Москвы и Киева. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наша страна готова к передаче ещё трёх тысяч тел.