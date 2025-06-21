Мединский распознал почерк Геббельса в трюках Киева с обменом телами

Напомним, что в рамках обмена телами погибших бойцов Россия передала Украине останки 6060 солдат ВСУ, получив от украинской стороны тела 78 российских военных. В Госдуме надеются, что это благотворно повлияет на диалог Москвы и Киева. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наша страна готова к передаче ещё трёх тысяч тел.