Лебедев: в Овидиополе под удар попали склады предприятия ВПК

В поселке Овидиополь Одесской области под удар попали складские помещения одного из предприятий ВПК, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Произошел жесткий прилет по складам военного предприятия. Детонация мощная была», — написал он.
Напомним, накануне появилась информация о взрывах в районе Овидиополя. Власти Одесской области сообщили об атаке БПЛА. Известно, о сильном пожаре, начавшемся после ударов.
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