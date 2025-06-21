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Лебедев: в Овидиополе под удар попали склады предприятия ВПК

По информации координатора подполья, удар вызвал мощную детонацию.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Овидиополь Одесской области под удар попали складские помещения одного из предприятий ВПК, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Произошел жесткий прилет по складам военного предприятия. Детонация мощная была», — написал он.

Напомним, накануне появилась информация о взрывах в районе Овидиополя. Власти Одесской области сообщили об атаке БПЛА. Известно, о сильном пожаре, начавшемся после ударов.

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