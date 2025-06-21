Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о безопасности жизни в России

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Европе.
По ее словам, сейчас в европейских странах существуют проблемы с безопасностью, поэтому часть вещей там делать просто невозможно.
«Например, я еду на ночном поезде до Рязани, жду свой поезд на вокзале, а просто ждать на вокзале в провинции уже невозможно в Германии или Австрии», — рассказала она в беседе «Известиями».
Экс-глава австрийского правительства уточнила, что пока не полностью адаптировалась к жизни в другой стране. К примеру, она призналась, что у нее до сих пор есть проблемы с русским языком. Кроме того, с возрастом к Кнайсль пришли проблемы со здоровьем.
Кнайсль также отметила, что сейчас страны НАТО осознают зависимость от США и вынуждены согласовывать свою политику с позицией Вашингтона. По ее мнению, дальнейшая судьба альянса остается под вопросом, однако, вопреки распространенным прогнозам, США вряд ли покинут военный блок.