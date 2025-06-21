Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о безопасности жизни в России

Экс-глава австрийского правительства уточнила, что пока не полностью адаптировалась к жизни в другой стране. К примеру, она призналась, что у нее до сих пор есть проблемы с русским языком. Кроме того, с возрастом к Кнайсль пришли проблемы со здоровьем.