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Вице-президент США Вэнс спровоцировал скандал, назвав сенатора именем «Хосе»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре скандала после ошибочного называния сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падильи именем «Хосе» во время публичного выступления.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре скандала после ошибочного называния сенатора-демократа от Калифорнии Алекса Падильи именем «Хосе» во время публичного выступления.

«Я надеялся, что Хосе Падилья будет здесь, чтобы задать вопрос, но, к сожалению, думаю, он решил не появляться, потому что тут нет возможности устроить представление», — заявил Вэнс в ходе визита в Калифорнию.

Это высказывание вызвало резкую реакцию местных политиков. Губернатор штата Гэвин Ньюсом в соцсети X предположил, что ошибка была намеренной, учитывая совместную работу Вэнса и Падильи в Сенате. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала поведение вице-президента неприемлемым и неуважительным.

Ранее сообщалось, что глава разведки США обвинила СМИ в искажении ее позиции по ядерной программе Ирана.

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