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Путин: Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях

Иранское правительство может использовать ядерные технологии в мирных целях. Об этом в субботу, 21 июня, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Иранское правительство может использовать ядерные технологии в мирных целях. Об этом в субботу, 21 июня, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Российский лидер отметил, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не предоставило никаких данных о том, что власти Ирана пытались создать ядерное оружие.

— Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие, — заявил Владимир Путин в разговоре с телеканалом.

До этого Путин заявил о готовности России обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности Израиля по вопросам безопасности. Он добавил, что РФ уже обсуждала детали с израильской и американской сторонами, а также передала определенные сигналы иранским партнерам.

Ранее МИД России заявил, что Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана.

Помимо этого, Владимир Путин сообщил, что Иран не проявил заинтересованности в совместной работе с РФ в области противовоздушной обороны.

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