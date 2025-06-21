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Габбард обвинила СМИ в попытке показать раздор между ней и Трампом

Глава нацразведки США поддержала слова Трампа о ядерных амбициях Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Глава национальной разведки США Тулси Габбард поддержала слова американского лидера Дональда Трампа о ядерных амбициях Ирана и обвинила СМИ в попытке изобразит раздор между ней и главой Белого дома. Об этом Габбард написала на своей странице в социальной сети X*.

«Мои слова намеренно вырваны из контекста фейк-ньюз, чтобы изобразить раздор», — отметила Габбард.

Она опубликовала видео со слушаний в Конгрессе в марте, где говорила, что у американской разведки нет данных о том, что Иран сейчас создает ядерное оружие. Дональд Трамп назвал позицию Габбард ошибочной.

Глава нацразведки США добавила, что для создания ядерного оружия Ирану, в случае принятия такого решения, потребуется до нескольких месяцев.

Трамп подчеркивал, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, так как это станет угрозой для всего мира.

Американский журналист Сеймур Херш писал, что Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану. СМИ утверждают, что Вашингтон может даже применить тактическое ядерное оружие.

*Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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