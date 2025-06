После зачистки Трампа в «Голосе Америки»* осталось лишь 200 работников

Как сообщает The New York Times, работники были отправлены в оплачиваемый простой, а их контракты будут окончательно расторгнуты к 1 сентября. В результате численность персонала VOA* (Voice of America*), осуществляющего международное вещание, резко упадёт, а в составе останутся лишь двести человек.