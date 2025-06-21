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Премьер-министру Дании подарили сертификат в виде картонного осла

Сертификат Метте Фредериксен получила на вечеринке в честь 10-летия на посту лидера Социал-демократической партии.

Источник: Аргументы и факты

Однопартийцы подарили премьер-министру Дании Метте Фредериксен подарочный сертификат в виде картонного осла, сообщает портал Se og Hør.

Вручение сертификата Фредериксен состоялось во время праздничного мероприятия, посвященного ее десятилетию в роли главы социал-демократов. Этот купон позволит премьеру обзавестись настоящим ослом, как только она оставит политическую деятельность.

После завершения карьеры премьер-министра Фредериксен планирует перебраться в сельский дом, расположенный на острове Мён в Балтийском море. Там политик намеревается заняться сельским хозяйством.

Торжество прошло в стенах школы гостиничного и ресторанного дела, находящейся в районе Вальбю Копенгагена. На мероприятии присутствовали около сотни гостей, среди которых были политики, деятели искусства и предприниматели.

Фактически, десятилетие пребывания Фредериксен на посту лидера социал-демократов приходится на 28 июня. Однако премьер перенесла празднование из-за участия в саммите НАТО, проходившем в Гааге. Она занимает должность премьер-министра с июня 2019 года.

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