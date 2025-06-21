Премьер-министру Дании подарили сертификат в виде картонного осла

Однопартийцы подарили премьер-министру Дании Метте Фредериксен подарочный сертификат в виде картонного осла, сообщает портал Se og Hør.
Вручение сертификата Фредериксен состоялось во время праздничного мероприятия, посвященного ее десятилетию в роли главы социал-демократов. Этот купон позволит премьеру обзавестись настоящим ослом, как только она оставит политическую деятельность.
После завершения карьеры премьер-министра Фредериксен планирует перебраться в сельский дом, расположенный на острове Мён в Балтийском море. Там политик намеревается заняться сельским хозяйством.
Торжество прошло в стенах школы гостиничного и ресторанного дела, находящейся в районе Вальбю Копенгагена. На мероприятии присутствовали около сотни гостей, среди которых были политики, деятели искусства и предприниматели.
Фактически, десятилетие пребывания Фредериксен на посту лидера социал-демократов приходится на 28 июня. Однако премьер перенесла празднование из-за участия в саммите НАТО, проходившем в Гааге. Она занимает должность премьер-министра с июня 2019 года.