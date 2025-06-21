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Путин: Россия против распространения оружия массового уничтожения

Путин отметил, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.

Источник: Комсомольская правда

Москва выступает против распространения оружия массового уничтожения, в том числе появления его у Ирана. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в данном вопросе Россия придает большое значение сотрудничеству как на международном, так и на региональном уровнях.

По его словам, Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях, а Россия готова оказывать ему поддержку в развитии мирного атома.

Ранее в МИД Ирана сообщили о готовности Тегерана заключить «любой» договор об отсутствии у него ядерного оружия, однако он не примет условий об ограничении права на развитие мирного атома. В ведомстве также заявили о планах представить на предстоящих переговорах «собственное предложение», которое поможет «открыть путь к достижению соглашения».