Путин: Россия против распространения оружия массового уничтожения

Ранее в МИД Ирана сообщили о готовности Тегерана заключить «любой» договор об отсутствии у него ядерного оружия, однако он не примет условий об ограничении права на развитие мирного атома. В ведомстве также заявили о планах представить на предстоящих переговорах «собственное предложение», которое поможет «открыть путь к достижению соглашения».