Путин: Россия против распространения оружия массового уничтожения

Москва выступает против распространения оружия массового уничтожения, в том числе появления его у Ирана. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения», — сказал глава государства.
Путин отметил, что в данном вопросе Россия придает большое значение сотрудничеству как на международном, так и на региональном уровнях.
По его словам, Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях, а Россия готова оказывать ему поддержку в развитии мирного атома.
Ранее в МИД Ирана сообщили о готовности Тегерана заключить «любой» договор об отсутствии у него ядерного оружия, однако он не примет условий об ограничении права на развитие мирного атома. В ведомстве также заявили о планах представить на предстоящих переговорах «собственное предложение», которое поможет «открыть путь к достижению соглашения».